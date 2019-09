Pourrons-nous dire au revoir à l’encoche, tant critiquée, l’année prochaine avec le futur iPhone 2020 ? Ben Geskin pense que c’est possible.

Selon ses informations, l’encoche pourrait réellement disparaître si Apple parvient à intégrer tous les composants nécessaires à Face ID directement dans le cadre.

D’ailleurs, Ben croit savoir qu’Apple teste actuellement un prototype de 6,7 pouces avec ce système intégré. Pour illustrer son tweet, il a partagé ces deux images qui donnent un premier aperçu de cet iPhone 2020 ou iPhone 12 ou autres. Pour l’heure, l’appellation officielle reste dans le domaine du secret.

Si Ben est dans le vrai, c’est une excellente nouvelle en soi. En revanche, on a des doutes sur l’aspect final de cet iPhone. Les bords pourraient être bien plus épais qu’ils ne le sont sur les derniers iPhone 11/Pro/Max. Il est aussi possible qu’Apple n’augmente que le bord supérieur, mais cela irait à l’encontre du design soigné auquel nous a habitué Cupertino.

Commet voyez-vous les choses de votre côté ?