Apple prévoit de faire un pas vers les réparateurs indépendants en leur permettant de se fournir directement chez elle.

Plutôt que d’utiliser des pièces détachées non-officielles, les réparateurs indépendants auront droit à un package officiel. Cela inclut les manuels de réparation et de diagnostic, des outils, et bien sûr des pièces détachées officielles.

Pour ce faire, Apple va bientôt lancer son ” Independent Repair Provider Program ” aux États-Unis. Celui-ci permettra aux réparateurs indépendants d’obtenir une certification AASP (Apple Authorized Service Provider). Elle leur donnera droit aux réparations agréées Apple.

À cette occasion, Jeff Williams, directeur des opérations chez Apple, a déclaré : « Nous pensons que les réparations les plus sûres et les plus fiables sont celles assurées par des techniciens formés qui utilisent des pièces d’origine qui ont été correctement conçues et rigoureusement testées ».

Si le programme sortira en premier lieu aux USA, il devrait voir le jour prochainement dans d’autres pays et en Europe. D’ailleurs, Apple a déjà lancé une phase de tests auprès d’une vingtaine de boutiques indépendantes en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Pour devenir ” réparateur indépendant ” agréé (AASP), Apple explique la procédure à cette adresse. À noter que l’obtention de ce certificat est gratuit.

En revanche, Apple a quelques exigences : « Les locaux doivent être situés dans une zone commerciale, une adresse résidentielle n’est pas acceptable en tant que lieu de service ». Elle souhaite également que les postulants lui fournissent des documents concernant leur entreprise.

Ensuite, certificat en main, les réparateurs indépendants pourront intervenir sur des iPhone ” hors garantie “.