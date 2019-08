À l’occasion du Tribeca TV Festival, prévu du 12 au 15 septembre, Apple présentera en avant-première mondiale sa nouvelle série TV “Dickinson”. Elle sera ensuite proposée sur la plate-forme Apple TV+.

La série sera dévoilée au festival le 14 septembre. La série racontera l’histoire de la poète américaine Emily Dickinson, dont l’interprétation a été confiée à l’actrice Hailee Steinfeld.

Hier, Apple a publié la bande-annonce officielle de la série, environ une semaine après la sortie d’une autre série phare d’Apple TV+, The Morning Show. En bref, Apple se concentre sur ses séries TV, révélant de plus en plus de détails à l’occasion du prochain lancement du service, prévue cet automne.

La série télévisée, qui se déroule au 19e siècle, nous parlera de la société de cette époque du point de vue d’Emily Dickinson. La jeune poète se rebellera contre ses parents à la recherche de “nuits folles”, une citation de son poème.

Voici la bande-annonce de Dickinson présentée hier :