Apple vient de mettre en ligne le premier trailer officiel de “Dickinson”, une des séries télévisées originales d’Apple TV+.

La bande-annonce nous donne un premier aperçu de la série Dickinson, une comédie basée sur la vie de la poète Emily Dickinson.

Hailee Steinfeld, connue pour d’autres productions telles que True Grit et Pitch Perfect 3, sera la vedette de la série. Alena Smith, connue pour la série acclamée de HBO, The Newsroom, aura l’importante tâche de travailler sur le scénario, mais jouera également le rôle de producteur exécutif avec le réalisateur désigné, David Gordon Green.

La série explorera toutes les limites de la société de l’époque, abordant des questions telles que l’identité de genre et la famille et tentant ainsi de traiter des problèmes très actuels du point de vue d’un personnage du passé, avec une vision plus large et moins adapté à l’ère historique racontée.

Précisons qu’Apple lancera son service de streaming Apple TV+ plus tard cet automne.