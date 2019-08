Recours collectif contre Apple et Samsung pour les rayonnements radiofréquences

Deux jours seulement après l’enquête du Chicago Tribune, qui a révélé que plusieurs smartphones dépasseraient les normes de sécurité relatives aux rayonnements radiofréquence, un recours collectif contre Apple et Samsung a déjà été lancé aux États-Unis.

Le recours collectif a été formé devant la cour de district des États-Unis en Californie du Nord. La plainte indique que les rayonnements RF émis par les smartphones fabriqués par Apple et Samsung dépassent les limites légales établies par la FCC. En outre, le document confirme également le fait que les deux sociétés ont toujours affirmé le contraire sur leurs sites Web et dans tous les documents de marketing concernant leurs smartphones. Enfin, ni Apple ni Samsung n’auraient jamais averti des effets néfastes potentiels sur la santé liés aux rayonnements RF présumés.

« De nombreuses publications scientifiques récentes, soutenues par des centaines de scientifiques du monde entier, ont montré que l’exposition aux rayonnements RF affecte les organismes vivants à des niveaux supérieurs à ceux de la plupart des directives internationales et nationales », lit-on dans le communiqué. « Les effets incluent un risque accru de cancer, un stress cellulaire, une augmentation des radicaux libres nocifs, des dommages génétiques, des modifications structurelles et fonctionnelles du système reproducteur, des déficits d’apprentissage et de mémoire, des troubles neurologiques et des impacts négatifs sur le système en général et le bien-être chez les êtres humains ».

Les plaignants affirment qu’Apple « a couvert tous les risques en présentant de manière erronée la sécurité des smartphones et en n’informant pas les clients des risques potentiels liés à l’exposition des iPhone aux RF ».

Le recours collectif concerne tous les propriétaires d’iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone X, de Samsung S8 et de Samsung Note 8, c’est-à-dire tous les smartphones qui, selon les tests du Chicago Tribune, auraient dépassé les limites du rayonnement radiofréquence.

Nous rappelons qu’Apple avait contesté les résultats du Chicago Tribune et déclaré que le laboratoire avait incorrectement testé les iPhone, même si la société n’avait pas précisé les erreurs dans ces nouveaux tests : « Tous les modèles d’iPhone, y compris l’iPhone 7, ont été vérifiés et certifiés par la FCC et dans tous les autres pays où ces appareils sont vendus. Après un examen minutieux et une validation ultérieure de tous les modèles iPhone testés dans le rapport du Tribune, nous pouvons confirmer que nous sommes conformes et que nous respectons toutes les directives et limites d’exposition établies par la loi ».

Il appartient maintenant aux juges de décider d’autoriser ou non le recours collectif.