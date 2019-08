Hier encore, un rapport décrivait en détail comment différents modèles d’iPhone, ainsi que les smartphones d’autres fabricants, dépassaient la limite légale fixée pour le niveau d’émission de rayonnement radiofréquence. Un cabinet d’avocats basé à Chicago est maintenant prêt à tirer parti de cette opportunité.

L’étude est Fegan Scott et, selon Beth Fegan, directrice générale de l’étude, ce dernier rapport pourrait aboutir à un « Tchernobyl dans le secteur de la téléphonie mobile ». Fegan déclare que le rayonnement des téléphones portables est “dangereux”, mais nous ne savons pas à quel point cela peut être dangereux pour le développement du cerveau des enfants.

Selon Fegan, les fabricants de smartphones savaient déjà ou “auraient dû savoir” que les niveaux d’émission de rayonnement de leurs smartphones dépassaient les limites. Selon le cabinet d’avocats, ces fabricants de smartphones pourraient “délibérément masquer” leurs connaissances à ce sujet.

D’après le rapport, il apparaît que parmi les appareils testés, l’iPhone 7 était le pire, mais l’iPhone 8 et l’iPhone X ont également dépassé les niveaux de sécurité recommandés. Par contre, l’iPhone 8 Plus est bien meilleur et reste dans les limites légales.

Pour éclairer cette question, le cabinet d’avocats a déclaré qu’il procéderait à une enquête, même s’il ne précisait pas l’objectif qu’il souhaitait atteindre. De plus, Fegan Scott n’a pas encore engagé d’action judiciaire contre Apple.

Dans l’intervalle, la FCC a confirmé qu’elle poursuivrait également ses propres enquêtes à la suite du rapport de Chicago Tribune.