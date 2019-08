Maintenant que l’Apple Card est disponible aux États-Unis, Apple partage des conseils pour nettoyer et préserver la carte en titane.

Dans le document intitulé “Comment nettoyer votre carte Apple”, Apple décrit toutes les étapes que les utilisateurs doivent suivre.

Si et quand la carte Apple devient sale, Apple suggère de la nettoyer doucement avec un chiffon en microfibre doux, légèrement humide et non pelucheux. Dans un deuxième temps, les utilisateurs peuvent humidifier le chiffon en microfibres avec de l’alcool isopropylique et nettoyer la carte à nouveau. Apple ne recommande pas l’utilisation de nettoyants ménagers, y compris les solvants, l’ammoniac et les nettoyants abrasifs. L’utilisation de tout type de spray devrait également être exclue.

Apple explique en outre que le revêtement de la carte Apple pourrait être endommagé s’il entrait en contact avec des surfaces ou des matériaux durs. Pour éviter les rayures et autres effets indésirables, Apple recommande aux utilisateurs de conserver la carte Apple dans un portefeuille, une poche ou un sac de transport à l’écart des objets durs (clés, pièces de monnaie, etc.) et de toute autre carte. Puisqu’il s’agit d’une carte de crédit avec une bande magnétique, la carte Apple ne doit pas être stockée ni placée à proximité d’aimants car elle pourrait être démagnétisée.

Apple affirme que certains tissus, tels que le cuir ou le denim, peuvent provoquer une décoloration permanente qui ne peut plus être irréversible.

Si l’Apple Card est endommagée, perdue ou volée, les clients peuvent demander un remplacement directement dans le menu Paramètres de la carte de l’application Wallet.