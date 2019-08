Actuellement disponible aux États-Unis, l’Apple Card s’active à l’aide d’une puce NFC intégrée dans la doublure de l’emballage en carton.

C’est ce qu’à découvert @radutrandafir qui s’est montré curieux quant au système d’activation de la carte Apple.

Le simple fait d’approcher l’emballage de votre iPhone permet à celui-ci de reconnaître l’Apple Card. Dès lors, la carte va se connecter à votre compte Wallet d’une facilité déconcertante.

Précisons au passage que la carte elle ne comporte aucune puce NFC. Apple a fait ce choix certainement pour garantir une sécurité accrue à ses utilisateurs. Cela signifie que même si vous perdez la carte Apple, personne ne pourra l’activer ni l’utiliser (sans connaissance de votre code). Elle ne permet pas non plus de procéder à des paiements sans contact. Apple compte sur son application Wallet pour se charger de ça et de sécuriser toutes les données liées à cette carte.

Concrètement, Apple semble avoir penser à tout pour éviter les problèmes de fraudes à la carte bancaire.