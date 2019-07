C’est désormais officiel, Apple a mis la main sur la division modem d’Intel pour un montant de 1 milliard de dollars.

Grâce à cette nouvelle acquisition, Cupertino récupère pas moins de 2 200 employés, tous prêts à travailler sur les futurs processeurs d’Apple. Pour Apple, l’opération se solde aussi par l’acquisition de 17 000 brevets liés aux technologies 4G et 5G.

Apple confirme que « Intel conservera la possibilité de développer des modems pour des applications autres que les smartphones, tels que les ordinateurs personnels, les appareils pour l’Internet des objets et les véhicules autonomes. »

De son côté, Bob Swan, le PDG d’Intel, explique que « Cet accord nous permet de nous concentrer sur le développement de technologies pour le réseau 5G tout en conservant les technologies de propriété intellectuelle et de modem essentielles créées par notre équipe. Nous respectons Apple depuis longtemps et nous sommes convaincus qu’ils offrent le bon environnement pour cette équipe talentueuse et ces atouts importants. Nous sommes impatients de déployer tous nos efforts dans la 5G, là où elle correspond le mieux aux besoins de notre clientèle mondiale, y compris les opérateurs de réseau, les fabricants d’équipements de télécommunication et les fournisseurs de services cloud. »

Désormais, Apple et Intel doivent attendre l’accord de l’administration américaine pour des questions anti-trust.