Lors de l’annonce des résultats financiers du deuxième trimestre de 2019, Netflix a déclaré n’avoir gagné que 2,8 millions de nouveaux utilisateurs dans le monde. C’est bien en deçà des 5 millions attendus. Ces données doivent être lues très attentivement, surtout quand on sait que les services de streaming d’Apple et de Disney vont bientôt arriver.

Les revenus de Netflix au deuxième trimestre de 2019 s’élevaient à 4,93 milliards de dollars, un chiffre légèrement inférieur aux estimations. Ce qui inquiète les analystes, ce sont les données sur les nouveaux abonnés, étant donné que Netflix n’a gagné “que” 2,83 millions d’utilisateurs, contre 4,81 millions attendus.

Le PDG de Netflix, Reed Hastings, a déclaré que la perte de nouveaux abonnés était plus élevée dans les pays où la société avait été contrainte d’augmenter ses prix au cours du trimestre. Hastings ne croit pas que ces données soient liées aux nouveaux services de streaming sur le point d’arriver.

En attendant, la société teste cependant de nouveaux plans d’abonnement moins chers en Inde. Si les résultats sont bons alors ils pourraient être proposer dans d’autres pays. De plus, Netflix évaluerait également un modèle publicitaire permettant aux utilisateurs de payer moins et d’utiliser le même contenu au même moment.

Hastings ne s’inquiète pas de l’arrivée d’Apple TV+ et de Disney+ : « Aux États-Unis, Netflix ne représente que 10% du temps que les utilisateurs passent à regarder des vidéos. Il y a de la place pour grandir. Au cours des 12 prochains mois, Disney, Apple, WarnerMedia, NBCU et d’autres vont rejoindre Hulu, Amazon, BBC, Hotstar, YouTube, Netflix et de nombreux autres services existants. La concurrence est féroce, mais c’est aussi quelque chose de bon pour le consommateur. »

Néanmoins, on se demande quel sera l’impact d’Apple et de Disney sur Netflix. Si l’entreprise perd déjà de nouveaux abonnés, la situation pourrait empirer d’ici la fin de l’année.