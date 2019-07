Pour certains, l’encodage vidéo est un domaine encore inconnu qui leur paraît compliqué, mais MacX Video Converter Pro change la donne.

Obtenir MacX Video Converter Pro gratuitement

Si vous n’avez pas encore goûté aux joies de l’encodage vidéo, c’est le moment ! MacX Video Converter Pro est à télécharger gratuitement à cette adresse. De plus vous aurez l’occasion de participer à un tirage au sort pour gagner une TV QLED Samsung, la NVIDIA Shield TV ou encore un disque dur de 4To.

Une version Windows appelée WinX HD Video Converter Deluxe est également proposée gratuitement à cette adresse.

Présentation de MacX Video Converter Pro

MacX Video Converter Pro est un logiciel reconnu et utilisé par de nombreux professionnels. Et pour cause, il offre une vérité de fonctions et se veut extrêmement puissant, même avec les derniers ordinateurs du marché. Au fil des mises à jour, l’éditeur améliore sans cesse son logiciel, toujours dans l’objectif de le garder à la pointe et avec les meilleures performances possibles.

En plus de supporter les processeurs les plus puissants du moment, le soft gère parfaitement Pixlet le codec vidéo d’Apple. Grace à cet ensemble d’optimisations, vous n’aurez absolument aucun mal à convertir des vidéos 4K UHD. Et c’est sans compter sur l’accélération matérielle de niveau 3, dont il est rare de trouver dans d’autres logiciels.

Les options

Un autre point extrêmement important concerne les options disponibles dans MacX Video Converter Pro. Le logiciel est capable de convertir des vidéos dans plus de 200 formats, et les optimiser pour plus de 400 appareils. Autant vous dire que vous ne rencontrerez aucun problème au niveau de la compatibilité.

Parmi les outils disponibles, l’utilisateur peut renommer les vidéos, les éditer ou encore ajouter un filigrane et des sous-titres. Il est également possible de couper certaines scènes, les fusionner, et ne garder ainsi que les parties intéressantes de la vidéo.

L’autre bonne nouvelle est que MacX Video Converter Pro peut très simplement récupérer les vidéos sur les plateformes vidéos. Par exemple, dans le cas de YouTube, il suffit d’ajouter l’URL de la vidéo pour que le logiciel télécharge instantanément la vidéo. Avant même le téléchargement, vous avez même la possibilité de choisir le format. Ainsi, vous pouvez déterminer le poids finale la vidéo téléchargée. Notez que cette fonction de téléchargement de vidéo fonctionne sur plus des centaines de sites différents. Bien sûr, les vidéos 4K sont également supportées.

Le plus impressionnant avec MacX Video Converter Pro est qu’il ne demande aucune connaissance particulière. Son utilisation est un jeu d’enfant, tout a été pensé pour le rendre aussi accessible que possible. Même les novices dans l’encodage vidéo n’auront besoin que d’une minute pour comprendre comment tirer parti du logiciel.

Convertir une vidéo MKV en MP4

Comme nous l’avons expliqué plus haut, il est très simple de convertir une vidéo. Voici un exemple pour convertir une vidéo MKV en MP4. L’avantage de cet encodage est que vous gagnerez en espace de stockage. De plus, il sera bien plus simple de lire vos contenus sur un ordinateur, une télévision, un iPhone, un iPad et des appareils mobiles Android.

Pour commencer, il suffit de glisser votre vidéo MKV sur la fenêtre du soft.

Ensuite, vous êtes invité à choisir le format de sortie et le type de l’appareil sur lequel votre vidéo sera lue. Dans notre exemple, nous avons choisi l’iPhone XS/Max en MP4 (MPEG4).

Il ne vous reste alors plus qu’à cliquer sur Run pour lancer l’encodage. C’est aussi simple que ça.

Une fois l’encodage terminé, nous avons vu la taille de notre fichier passer de 15 Mo à 2,1 Mo. Autant vous dire que votre appareil va respirer si vous faites le même encodage pour chacune de vos vidéos.

Télécharger MacX Video Converter Pro gratuitement

Nous vous rappelons que MacX Video Converter Pro est disponible gratuitement au téléchargement à cette adresse. Et n’oubliez pas de participer gratuitement au tirage au sort pour gagner une TV QLED Samsung, la NVIDIA Shield TV ou encore un disque dur de 4To.

Télécharger gratuitement la version Windows WinX HD Video Converter Deluxe.

Compatibilité : Mac OS X Snow Leopard / Lion / Mountain Lion / Mavericks / Yosemite / El Capitan / macOS Sierra / macOS High Sierra / macOS Mojave.