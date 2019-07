Dans un nouvel article, Wall Street Journal met à jour une toute autre réalité sur les raisons du départ de Jony Ive. L’article indique que c’est Ive qui a convaincu Apple de fabriquer l’Apple Watch, malgré le désaccord de certains des dirigeants. Après une longue période d’activité complète pour le développement de la smartwatch, Ive a alors commencé à s’éloigner progressivement de ses responsabilités chez Apple.

Selon le WSJ, après le lancement de la première Apple Watch, Ive a commencé à s’éloigner de la société, à travailler moins et à ne pas se présenter aux réunions. Cela a provoqué un certain mécontentement dans son équipe. Et encore plus quand, après des mois de dur labeur, son équipe attendait son approbation concernant certains matériaux. Selon Bloomberg, Jony Ive a pratiquement quitté Apple il y a déjà quatre ans.

Il ressort du rapport que la promotion de Jony Ive en 2015 en tant que Chief Design Officer a été effectuée précisément pour lui laisser moins de responsabilités quotidiennes dans la gestion de l’équipe de concepteurs, lui donner plus de temps pour mener à bien le projet de l’Apple Park et lui permettre de travailler davantage depuis son domicile, à San Francisco, Londres et Hawaii. Cependant, son équipe le vénérait comme une sorte de dieu et espérait toujours sa contribution et ses conseils. Au cours de ces quatre années, Alan Dye et Richard Howarth n’ont pas réussi à obtenir le même respect :

« Les membres des équipes chargées de l’interface humaine et du design industriel ont perçu les approbations des nouveaux vêtements comme de simples conseils. Tout le monde voulait toujours que Jony continue d’avancer. Il était important pour eux de l’avoir lors des réunions et de l’avoir physiquement là-bas, non pas tant parce qu’il devait tout approuver, mais comme un moyen de faire mieux. »

Après le lancement de la première Apple Watch, l’enthousiasme d’Ive a progressivement diminué, au point de ne pas se présenter aux réunions ou de paraître plusieurs heures en retard, sans jamais prendre de décision finale. Ive a promis aux différentes équipes de conception de logiciels qu’il y aurait des appels en immersion totale appelés “semaines de conception” chaque mois, mais il était rarement présent.

Une anecdote particulière racontée par le Wall Street Journal décrit les frictions dans le développement de la toute nouvelle interface gestuelle conçue pour l’iPhone X :

« Lors d’une réunion tenue en janvier 2017, la sécurité Apple a escorté certains prototypes jusqu’au siège. L’équipe a présenté une série d’idées et de fonctionnalités à l’approbation d’Ive, y compris de nouvelles façons de passer de l’écran de verrouillage à l’écran d’accueil de l’iPhone X.

La pression était forte, car le téléphone serait publié à l’automne, mais tous les membres de l’équipe étaient très déçus que Ive ne leur ai donné aucun conseil et aucune orientation à suivre. Deux choses que Ive a toujours faites par le passé. Dans ce cas, il n’a rien fait.

L’un des ingénieurs de l’équipe a déclaré qu’il s’agissait d’un cycle de développement très difficile. »

Suite de ces événements, Tim Cook a demandé en 2017 à Ive de reprendre ses activités quotidiennes avec les mêmes responsabilités que par le passé, à un point tel qu’il y a eu une réorganisation complète entre les différents vice-présidents de la société. À ce moment-là, tout le monde a parlé du “retour de Ive”. Toutefois, les choses se sont passées différemment : « Après quelques mois, Ive est reparti et a multiplié ses voyages au Royaume-Uni pour rendre visite à son père malade. »

Apparemment, Jony Ive n’appréciait plus la façon dont la société se concentrait davantage sur les opérations et le chiffre d’affaires plutôt que sur le design depuis que Tim Cook a succédé à Steve Jobs. Dans cette situation, en plus d’un remaniement interne, Tim Cook a tenté de convaincre Ive de payer plus que tout autre dirigeant d’Apple et de lui faciliter le travail depuis son domicile. L’idée de travailler à domicile est venue à Ive, comme un moyen “de l’aider à recharger ses batteries après des années de travail intense sur des produits tels que les iMac et les iPhone”. Cependant, les choses ne semblent pas avoir fonctionné.

Cook a également soutenu Ive lorsque le concepteur a poussé à la création de l’Apple Watch et que de nombreux autres dirigeants ont exprimé leur désaccord. Cependant, Ive voulait créer une montre de luxe exclusive, mais une sorte de compromis a été atteint en créant un modèle en or et divers appareils à la portée de tous en tant que compagnon de l’iPhone. En fait, Apple avait raison : le modèle en or Apple Watch a été un grand flop, avec de nombreuses unités invendues. En revanche, 10 millions d’Apple Watch “normales” ont été vendues, mais c’était un quart de ce qu’Apple prévoyait.

Le rapport montre également que de nombreux membres de l’équipe de conception d’Apple n’ont été au courant du départ de Jony Ive que jeudi dernier :

« Jeudi, Ive a organisé une réunion avec les équipes d’interface humaine et de design industriel dans le nouveau studio unifié construit dans Apple Park. A cette occasion, Ive a expliqué à tout le monde qu’il était sur le point de partir et répondu à plusieurs questions. Ceux qui ont participé ont déclaré que la réunion avait eu lieu comme une sorte de réunion de famille et était le meilleur moyen de se dire au revoir. »

Cependant, l’adieu de Ive laisse beaucoup de doutes sur l’avenir du design Apple. Dans le passé, tout le groupe de conception était toujours organisé comme une pyramide, avec Ive parlant directement à Tim Cook. Maintenant, les deux nouveaux dirigeants devront se rapporter à Jeff Williams, et non plus au PDG.

En fait, l’abandon progressif d’Ive au cours des quatre dernières années commençait à constituer un réel obstacle, étant donné que de nombreuses idées et décisions restaient en suspend. En bref, si les choses devaient continuer ainsi, d’une part, c’est peut-être mieux que Ive ait définitivement quitté la société.

La signification de tout cela est contenue dans la pensée d’un employé de l’équipe de conception qui préfère rester anonyme : « C’est beaucoup mieux pour quelqu’un d’autre de prendre la relève de Jony. Comment est-ce arrivé ? Ive avait disparu de la circulation, mais était réticent à donner les rênes. »