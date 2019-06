Si le départ de Jony Ive a surpris beaucoup de monde, Bloomberg nous apprend qu’il n’était en fait que très rarement présent à Cupertino. Apparemment, le concepteur avait déjà réduit la cadence depuis le lancement de la première Apple Watch.

Selon les rapports de Bloomberg, les réunions les plus importantes avec l’équipe de design d’Apple se sont tenues principalement à San Francisco au cours des 4 dernières années, afin de ne pas trop impacter Ive. En effet, il semble que sa présence au siège d’Apple se limite à quelques apparitions hebdomadaires ces dernières années.

En 2017, Apple a annoncé que Jony Ive retournerait au travail comme d’habitude et avec plus de responsabilité après les engagements pris pour la conception de l’Apple Park et des nouveaux magasins Apple Store, mais selon Bloomberg, cela ne s’est jamais produit.

En effet, Ive a beaucoup plus travaillé dans son studio à San Francisco et a effectué de nombreux autres voyages dans sa ville natale de Londres. « L’équipe de conception d’Apple est composée des personnes les plus créatives du monde, mais il existe maintenant une barrière opérationnelle qui n’existait pas auparavant », a déclaré un ancien dirigeant d’Apple, « c’est pourquoi les gens ont peur d’innover ».

Bloomberg a ajouté que les employés d’Apple craignaient que la réorganisation annoncée hier ne soit une nouvelle étape dans la perte d’un concept de haut niveau. Il appartiendra maintenant à Jeff Williams, Alan Dye et Evans Hankey de faire taire tout le monde.