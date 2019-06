Avec le choix de Jony Ive de quitter Apple, l’équipe de conception industrielle de la société, celle qui a créé tous les périphériques, du premier iMac au dernier iPhone, disposera d’une nouvelle responsable : Evans Hankey. Elle sera également accompagnée de Alan Dye.

Evans Hankey occupera le poste de vice-président du design industriel à partir de la fin de l’année, juste après le départ de Ive. Il sera accompagné d’Alan Dye, qui s’occupera de l’interface utilisateur des différents systèmes d’exploitation, dans le rôle de VP of Human Interface Design. Le rôle de Jony Ive sera donc divisé entre deux responsables différents, Hankey assumant la tâche la plus importante : créer le design des futurs produits Apple.

Dye, quant à lui, se chargera de la conception de l’interface logicielle d’iOS, macOS, iPadOS, tvOS et watchOS. Il avait déjà occupé ce poste lorsque Jony Ive avait pris deux ans pour concevoir l’Apple Park. Hankey fait partie de l’équipe de conception d’Apple depuis des années et gère l’ensemble du studio depuis longtemps. En son nom, elle compte plus de 300 brevets et sera la première femme à diriger l’équipe de conception industrielle d’Apple.

Jusqu’à présent, les deux ont gardé un profil très bas, mais Apple déclare que “… Dye et Hankey occupent depuis des années un rôle clé dans l’équipe de conception d’Apple”.

Mais si Ive a travaillé directement avec le PDG Tim Cook, Dye et Hankey seront rattachés à Jeff Williams, directeur des opérations d’Apple, qui assumera bientôt un rôle plus actif. William dirige le développement de l’Apple Watch depuis le début et passera désormais beaucoup plus de temps à travailler avec l’équipe de conception.

Tout cela sans oublier que Jony Ive et son nouveau studio LoveForm auront Apple comme premier client. Ils agiront en tant que consultants externes pour les futurs produits de la société.

Inutile de le nier, il y a maintenant beaucoup de curiosité de voir comment la conception de produits et de logiciels Apple va évoluer.