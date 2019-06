Après près de trente ans de service, Jony Ive, Chief Design Officer, est prêt à quitter la firme de Cupertino !

Jony est l’un des personnages les plus représentatifs d’Apple, un homme clé derrière de nombreux des choix de conception les plus importants. Dans un communiqué officiel, la société annonce la démission imminente de Jony Ive en tant qu’employé d’Apple. Il poursuivra ses relations jusqu’à la fin de l’année pour se consacrer ensuite à une entreprise de design indépendante.

Cependant, Cupertino a annoncé son intention de collaborer avec la nouvelle société de Ive en tant que premier client. Même si aucun détail supplémentaire n’est connu pour ce futur projet, Apple continuera à travailler avec Jony Ive. La nouvelle société verra le jour en 2020 et répondra au nom de LoveForm.

Ci-dessous la déclaration officielle de la société :

« Apple a annoncé aujourd’hui que Jony Ive, directeur de la conception d’Apple, quittera l’entreprise en tant qu’employé plus tard cette année pour former une société de conception indépendante qui comptera Apple parmi ses principaux clients. Ive dans sa nouvelle société continuera à travailler en étroite collaboration et sur une série de projets avec Apple.

Tim Cook a déclaré : « Jony est une figure unique dans le monde du design et son rôle dans le renouveau d’Apple a été crucial, du révolutionnaire iMac au iPhone, en passant par le projet ambitieux de l’Apple Park, où il a récemment apporté beaucoup de soins. Apple continuera à tirer parti du talent de Jony en travaillant directement avec lui sur des projets exclusifs et grâce au travail en cours de la brillante et passionnée équipe de conception qu’il a créée. Après de nombreuses années d’étroite collaboration, je suis heureux que notre relation continue d’évoluer et j’ai hâte de travailler avec Jony pour l’avenir. »

Evans Hankey et Alan Dye rapporteront maintenant à Jeff Williams, directeur des opérations d’Apple. Dye et Hankey occupent depuis de nombreuses années des rôles clés dans l’équipe de conception d’Apple. Williams dirige le développement de l’Apple Watch depuis sa création et passera une grande partie de son temps à travailler avec l’équipe de conception dans leur studio.

Jony Ive a déclaré : « Après presque 30 ans d’existence et d’innombrables projets, je suis très fier du travail durable que nous avons accompli pour créer une équipe de conception Apple sans égale. Aujourd’hui, c’est l’équipe la plus forte, la plus dynamique et la plus talentueuse de toute l’histoire d’Apple. L’équipe prospérera certainement sous l’excellent leadership d’Evans, Alan et Jeff, qui étaient parmi mes plus proches collaborateurs. J’ai la plus grande confiance en mes collègues concepteurs Apple, qui restent mes meilleurs amis, et j’ai hâte de travailler avec eux pendant de nombreuses années. »

L’équipe de conception primée d’Apple rassemble des créateurs du monde entier représentant différentes disciplines, notamment l’interface utilisateur, le design industriel, la conception graphique et typographique, la conception tactile et sonore.

En bref, une époque se ferme et la société est maintenant appelée à tracer un nouveau chemin, un chemin dans lequel Jony Ive fera encore en partie, même s’il s’éloigne du siège de Cupertino.