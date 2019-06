Tim Cook a envoyé un email interne à tous les employés pour leur parler de l’adieu de Jony Ive, qui quittera son poste de directeur du design à la fin de l’année.

En effet, Jony Ive quittera la société pour fonder sa propre entreprise de design, LoveFrom. Apple sera le premier client de la nouvelle société d’Ive, mais en réalité, nous sommes confrontés à la fin d’une époque. Pour remercier Jony Ive, Tim Cook a écrit une lettre partagée avec tous les employés :

« Team,

Je vous écris pour vous informer de certains changements apportés à l’ET impliquant deux personnes qui incarnent les valeurs d’Apple et dont les travaux contribueront à définir l’avenir de Apple.

Je suis heureux d’annoncer que Sabih Khan a été nommé vice-président directeur des opérations au sein de l’équipe de direction et relèvera directement de Jeff Williams. Sabih travaille sur tous les produits Apple depuis la fin des années 90, toujours engagé à faire plaisir à ses clients tout en promouvant la qualité, la durabilité et la responsabilité dans la production. Son équipe rend possible certains des produits les plus aimés et les plus complexes au monde et Sabih les a toujours guidés avec son coeur. Je suis ravi de l’avoir comme superviseur de notre chaîne d’approvisionnement.

Aujourd’hui, nous signalons également une autre évolution importante pour notre entreprise. Après presque 30 ans chez Apple, Jony Ive est sur le point de créer une société de design indépendante qui comptera Apple parmi ses premiers clients et quittera la société d’ici la fin de l’année. Les contributions de Jony sont légendaires, du rôle central qu’il a joué dans l’ascension d’Apple depuis la fin des années 1990, en passant par l’iPhone et son projet peut-être le plus ambitieux, celui de l’Apple Park, où il a tant mis d’énergie et de soins au cours des dernières années. Je suis fier de pouvoir appeler Jony un ami et ceux qui le connaissent savent que ses idées et ses curiosités sont illimitées. Nous en profiterons tous – en tant qu’individus qui apprécient le design et en tant qu’entreprise – pendant que Ive poursuit ses passions et poursuit son travail avec Apple.

Parmi toutes ses réalisations, Jony a toujours affirmé que l’une des meilleures est l’équipe qui l’a aidé à concevoir les différents produits chez Apple. Ses collaborateurs de longue date, Evans Hankey et Alan Dye, sont de puissants défenseurs de l’éthique du design et de la culture créative d’Apple. La collaboration et le travail d’équipe définissent les caractéristiques du succès d’Apple dans l’ensemble de l’entreprise.

Evans et Alan rapporteront directement à Jeff Williams. Comme beaucoup d’entre vous le savent, Jony et Jeff collaborent étroitement depuis de nombreuses années. En particulier, le leadership de Jeff dans le développement de l’Apple Watch a réuni une équipe interorganisationnelle sans précédent pour produire le périphérique le plus personnel jamais conçu par Apple. C’est ce qu’Apple fait de mieux : élever une catégorie au-delà de ses limites imaginaires et révéler qu’un appareil unique peut représenter bien plus que la somme de ses composants. Je suis incroyablement enthousiasmé par le travail de l’équipe de conception actuelle et future.

Tim »