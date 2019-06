L’organisation éducative GLSEN prévoit d’honorer Tim Cook, PDG d’Apple, du prix « Champion Award » pour tous les efforts fournis pour défendre les droits des LGBTQ.

GLSEN a également tenu à souligner que ce prix lui sera décerner prochainement pour avoir aussi « créer des espaces sûrs pour les membres de la communauté LGBTQ ».

De son côté, Cook a déclaré que c’était pour lui un réel honneur et que l’engagement d’Apple en faveur de l’égalité est ce qui pousse les employés à faire de leur mieux chaque jour, l’innovation reposant sur l’ouverture aux nouvelles idées :

« Je suis reconnaissant à GLSEN pour cet honneur et pour tout leur travail visant à garantir que la communauté LGBTQ soit traitée avec dignité et respect. Chez Apple, notre engagement en faveur de l’inclusion nous aide à faire notre meilleur travail, chaque jour. L’innovation dépend de l’ouverture aux nouvelles idées, d’une culture de la curiosité et d’un climat exempt de honte et de stigmatisation – c’est vrai non seulement pour Apple, mais aussi pour tout le monde. »

Le prix Champion Award sera remis à Cook lors des GLSEN Respect Awards 2019 à Los Angeles le vendredi 25 octobre.