Alors que les iPhone 2019 ne seront présentés qu’en septembre, voilà que nous parlons déjà de la prochaine génération d’iPhone 2020. Aujourd’hui, nous pouvons vous montrer un premier concept qui tente d’imaginer les futurs smartphones d’Apple.

Cliquer pour agrandir

Récemment, l’analyste Ming-Chi Kuo a lancé de nouvelles rumeurs sur les iPhone à l’horizon 2020. Ils se déclineront toujours en trois modèles. Il y aura deux modèles haut de gamme de 5,4 et de 6,7 pouces. Ces derniers embarquent un modem 5G. Et il y aura également un modèle plus “économique” avec un écran de 6,1″. Mais celui-ci n’aura droit qu’à la connectivité LTE. Kuo a ajouté que tous les trois pourraient être caractérisés par l’affichage OLED.

Dans l’attente de plus d’informations, Ben Geskin a publié aujourd’hui un premier concept qui montre l’aspect futur du prochain iPhone 2020. Ce dernier ne devrait apparemment pas trop différer dans la conception de la prochaine ligne de l’iPhone 11, à l’exception de la taille.

Concernant la taille, Geskin a publié un nouveau tweet qui montre quelles seraient les différences dimensionnelles entre les prochaines générations d’iPhone.

Comme vous pouvez le voir, les différences dimensionnelles sont particulièrement importantes avec le modèle plus petit…une sorte de retour dans le passé pour Apple. Pour les modèles Plus, on constate également une petite différence de taille, légèrement plus grand pour l’iPhone 2020.