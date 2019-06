De nouvelles rumeurs sur les futurs iPhone 2020 viennent d’arriver sur la toile grâce à l’analyste Ming-Chi Kuo. Il parle de deux modèles avec une connectivité 5G et d’un modèle LTE. Et il ajoute que tous les trois embarqueront un écran OLED.

Le célèbre analyste parle des iPhone que nous verrons dans la seconde moitié de 2020. Il est question de deux modèles haut de gamme, respectivement 5,4 et 6,7 pouces avec connectivité 5G. Il y aura également le successeur du XR de 6,1 pouces avec une connectivité LTE.

Le modèle plus petit tomberait à 5,4 pouces par rapport au modèle actuel 5,8 et le modèle “Max” passerait de 6,5 à 6,7 pouces. Le successeur du iPhone XR actuel devrait être celui de 6,1 pouces, avec une diagonale non modifiée.

Kuo pense que les nouveaux iPhone commenceront à prendre en charge la 5G à partir de 2021. Apple serait prêt, encore selon l’analyste, à réduire les relations avec Qualcomm et Samsung en produisant elle-même des modems 5G dès 2022.

Pour le moment, ce ne sont que des hypothèses, qui correspondent aux rapports DigiTimes antérieurs. D’ici là, il peut encore y avoir du changement, et nous ne manquerons pas de vous en informer.