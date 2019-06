Dans les mois à venir, de nombreux appareils seront lancés, tels que le Galaxy Note10 / Note10 Pro, le Pixel 4/4 XL et, bien sûr, les nouveaux iPhone XI, XI Max et XI R.

Selon de nombreuses fuites et rumeurs, la nouvelle génération d’iPhone aura un design quasiment identique à celui de la génération précédente. Néanmoins, il semblerait l’arrière sera différent. En effet, les deux modèles OLED devraient disposer d’une triple caméra. Quant à l’iPhone XI R, il héritera de la double caméra de l’actuel iPhone XR.

Les modules photo des iPhone XI et XI Max seront logés dans une protubérance carrée. Et la vidéo de l’accessoiriste MobileFun vient confirmer cela. On y découvre une protection destinée à la caméra conçue par le fabricant Olixar.

Aujourd’hui, il ne fait plus aucun doute que les iPhone 2019 auront droit à ce changement au niveau de la caméra. Voici la vidéo en question :

Comme les années précédentes, Apple dévoilera ses nouveaux iPhone lors d’une keynote en septembre. Leur lancement pourrait intervenir autour du 20 septembre, comme le suggère une fuite de Verizon.