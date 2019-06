Dans 4 mois, Apple lèvera le voile sur ses nouveaux iPhone XI, XI Max et iPhone XI R, lors de sa grand-messe en septembre. Et Verizon, le plus important opérateur de téléphonie mobile américain, aurait divulgué par erreur la date approximative de leur lancement.

Dans un graphique de Verizon obtenu par le leader Evleaks, il est fait référence à la date du 20 septembre. En l’état, on ne sait pas si l’opérateur a de réelles informations provenant d’Apple, où s’il s’agit d’une date hypothétique basée sur les précédents lancement d’iPhone.

Dans tous les cas, cette date est conforme aux pratiques antérieures d’Apple. Pour rappel, les iPhone XS/Max ont été lancés le 21 septembre 2018, le 22 septembre 2017 pour l’iPhone 8, et le 16 septembre dans le cas de l’iPhone 7.

Ce même document en fuite fait également référence au Galaxy Note10, lequel arriverait sur le marché fin août. Quant au Google Pixel 4, il est question d’un lancement à la fin du mois d’octobre.

Il reste possible que cette fuite de Verizon soit basée sur des informations provenant directement d’Apple.

Rappelons qu’à cette même période, Apple sortira la version finale d’iOS 13, iPadOS, watchOS 6, tvOS 13 et celle de macOS Catalina.