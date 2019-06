Lors de la WWDC 2019, Apple a présenté une nouvelle option d’accès avec Apple, Sign in with Apple, offrant une alternative centrée sur la confidentialité de Google, Facebook et Twitter.

Apple ne collecte pas de données et fournit peu de données aux applications et aux sites Web qui seront utilisés à l’aide de cette fonctionnalité. Elle offre même une option permettant de protéger vos mails. Dans une interview avec The Verge, le responsable produit de Google, Mark Risher, qui supervise l’outil de connexion sécurisée de Google, a partagé son point de vue sur les nouvelles fonctionnalités d’Apple.

Risher affirme que le même outil Google ne stocke pas autant de données que ce qu’Apple prétendait et n’est pas utilisé à des fins publicitaires ou de re-ciblage.

« Apple a fait beaucoup d’insinuations à propos de la sortie de Sign in with Apple, qui laissait entendre que seule la nouvelle fonctionnalité d’Apple était sûre, alors que tout le reste était corrompu, et évidemment je n’ai pas aimé. »

Risher a également suggéré que la fonctionnalité d’Apple est plus invasive, car elle enregistrera les mails reçus par les entreprises lors de l’utilisation de la fonction de black-out.

Mark a ensuite expliqué que l’insinuation d’Apple selon laquelle l’outil de Google était moins axé sur la confidentialité était un peu ennuyeuse, car Google essayait de « maintenir la confidentialité à un niveau élevé ».

Malgré tout, Risher a déclaré qu’il pensait que cette technologie serait sûrement “bon pour Internet” et apporterait plus de sécurité aux gens.