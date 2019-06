Apple impose une nouvelle règle aux développeurs pour la fonctionnalité ” Sign in with Apple “ dans iOS 13. La suggestion de ce bouton doit obligatoirement être placé en première position. Cette règle s’ajoute à celle qui si l’application contient déjà d’autres services d’accès tels que Google et Facebook.

La fonction Sign in with Apple n’est pas encore présente dans la première version bêta d’iOS 13, mais elle sera disponible pour les développeurs. Elle sera dans l’une des versions bêta qui seront publiées au cours de l’été. Rappelez-vous que, grâce à la connexion avec Apple, les utilisateurs peuvent facilement accéder à des sites Web. Il en va de même pour se connecter à des applications grâce aux identifiants Apple. Ainsi, cela permet à l’utilisateur de se connecter rapidement.

Avec la seconde règle, l’utilisateur sera invité à se connecter via Apple ID et non via Google ou Facebook. Pour Apple, les autres services sont dangereux et peu transparents en termes de respect de la vie privée. Selon plusieurs sources, l’idée d’Apple était d’obliger les développeurs à utiliser uniquement la connexion Apple. Seulement, la société se serait risquée à des enquêtes antitrust de la part du ministère de la justice américaine.

La suggestion faite par Apple aux développeurs de placer ce bouton d’accès au-dessus de celles des concurrents fait partie des ” Human Interface Guidelines “. C’est là l’une des exigences formelles et essentielles à la passation de contrôles sur l’App Store. Bien qu’il s’agisse d’un simple “conseil”, de nombreux développeurs seront incités à suivre cette directive comme un moyen plus sûr d’approuver une nouvelle application.