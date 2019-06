L’une des nouvelles les plus intéressantes présentées hier à la WWDC 2019 est la fonctionnalité “Sign in with Apple”. Elle permet aux utilisateurs d’accéder rapidement à des sites Web et à des applications avec leur identifiant Apple. La société indique aux développeurs que cette fonctionnalité est “obligatoire” s’il existe des services de connexion tiers, tels que Facebook et Google, dans l’application.

La fonction de connexion n’est pas encore présente dans la première version bêta d’iOS 13. Toutefois, Apple indique qu’elle sera disponible pour les développeurs dans l’une des versions bêta de cet été.

Apple informe les développeurs que si une application prend en charge l’accès de tiers par le biais de services concurrents tels que Google et Facebook, le développeur est également obligé de mettre en œuvre la connexion avec Apple. Cela signifie que dans toutes les applications où les deux services Google et Facebook sont actuellement pris en charge, “Sign in with Apple” sera intégré à partir de septembre.

Apple affirme que sa plate-forme d’accès constitue l’alternative la plus sûre pour les utilisateurs. La protection de la vie privée est assurée par une série de solutions avancées non présentes chez la concurrence. De plus, les utilisateurs peuvent sélectionner les informations à partager avec les entreprises au moment de leur accès. Par exemple, grâce à un nouveau service de transmission d’email axé sur la confidentialité, les utilisateurs peuvent recevoir des messages importants du développeur de l’application sans avoir à divulguer leur adresse électronique personnelle (qu’Apple transformera en une séquence aléatoire de lettres et de chiffres). Cela rendra impossible l’association d’un périphérique à une adresse électronique. De plus, étant donné qu’Apple ne suit pas l’activité des utilisateurs dans les applications et ne crée pas de profil d’utilisation des applications, les informations sur l’activité du développeur et ses utilisateurs restent confidentielles.