Dans un peu plus de trois mois, Apple dévoilera au monde la nouvelle gamme d’iPhone XI, dont les principales nouveautés sont déjà connues. Mais ce nouveau concept, nous montre l’iPhone XI que nous voudrions avoir à l’automne prochain.

L’iPhone XI et XI Max sont très similaires aux modèles actuels, à la différence que l’écran est dépourvu de l’encoche. Le rendu montre également une façade avec des cadres encore plus petits et un trou dans la partie supérieure de l’écran qui devrait loger la caméra avant. Malheureusement, nous savons très bien que cette solution ne peut pas être utilisée par Apple pour le moment, car le système de caméra TrueDepth a besoin de plus d’espace.

À l’arrière, les deux grands modèles disposent de quatre caméras, logées dans une petite protubérance carrée aux bords arrondis.

Le graphiste Muhsin M. Belaal Auckburaully a pris toutes les récentes rumeurs divulguées pour réaliser ce magnifique concept.

Vous pouvez vous faire une meilleure idée en visionnant la vidéo de ces iPhone XI et XI Max :