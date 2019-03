Les AirPods 2 passés au crible par iFixit (Bluetooth 5, batteries identiques…)

Après le démontage des premiers AirPods en décembre 2016, iFixit revient cette fois spécialement pour présenter celui des AirPods 2.

Au fil du désossage, iFixit constate qu’Apple n’a une nouvelle fois pas été de main morte sur la colle, à tel point qu’il est supposé que la réparation des AirPods n’est clairement pas dans les objectifs d’Apple – préférant le rachat de nouveaux ou d’un remplacement pur et simple dans le cadre de la garantie.

Dans le détail, ce nouveau de démontage révèle la présence de la puce H1, une puce audio, la bobine et le module Broadcom utiles à la recharge sans fil. Pour ce qui est des batteries, les AirPods 2 embarquent les mêmes capacités de 93 milliwatts (dans chaque AirPod) et 398 mAh dans le boîtier. Pourtant, Apple promet une autonomie améliorée de 50%. Ceci est possible grâce au Bluetooth 5 qui permet de doubler la portée, de quadrupler le débit des transmissions basse consommation Bluetooth Low Energy et de consommer légèrement moins. Le Bluetooth 5 est également intéressant puisque cette technologie permet aussi de réduire les interférences et améliorer l’interopérabilité.

Bien que les AirPods 2 soient nettement meilleurs que la première génération, leur réparabilité reste identique, c’est à dire déplorable, à tel point qu’iFixit leur attribue une seconde fois la note de 0/10. On est loin du 6/10 obtenus par les Galaxy Buds dont le démontage a aussi été assuré par iFixit.