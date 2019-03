Les AirPods 2 ont-ils une meilleure qualité audio que les AirPods 1 ?

Après avoir recensé les différences physiques entre les AirPods 1 et AirPods 2, il est temps de vous dire si la qualité audio est meilleure sur les nouveaux AirPods.

Avant de partager avec vous notre expérience sur la qualité audio, nous tenons à préciser que la nouvelle puce H1 joue un rôle primordial sur ces AirPods de seconde génération. Déjà, on peut affirmer que la connexion à un appareil se fait nettement plus rapidement, même sur l’Apple TV. À ce propos, il est bon de souligner que nous rencontrions de réels problèmes avec les AirPods 1 quand on les connectait au boîtier TV d’Apple. Dès lors que la connexion était faite (une peu longue par rapport aux AirPods 2), la qualité d’image changeait immédiatement et pixelisait, à tel point qu’on se serait cru sur un réseau edge.

Pour la partie audio, nous constatons une nette amélioration au niveau des basses plus présentes. C’est encore plus flagrant avec les musiques où le son fait moins boîte de conserve, notamment avec les voix des artistes. Les aiguës sont aussi plus propres et mois stridents. L’ensemble est plus harmonieux, même à pleine puissance, le rendu audio reste agréable et dépourvu de grésillements. Si vous avez les deux versions d’AirPods, et que vous passez de la première génération à la seconde dans la foulée, vous entendrez tout de suite la différence.

Les AirPods 2 n’offrent pas la même immersion qu’avec des écouteurs intra-auriculaires, mais nous sommes très satisfaits des améliorations apportées par Apple. Sans oublier que la puce H1 permet également de gagner en performances, en autonomie améliorée +50%, la commande vocale « Dis Siri », en plus d’une connexion nettement plus rapide. La charge sans fil du boîtier est également un vrai plus, mais nous testerons cette nouveauté, tout comme l’autonomie, dans un prochain article.

Dans tous les cas, ceux qui se demandaient si la qualité audio était meilleure sur les AirPods, on peut clairement répondre par l’affirmative.

N’hésitez pas à nous dire si vous êtes du même avis que nous dans les commentaires.