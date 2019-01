Voici le premier concept du futur iPod Touch 7G

Ces dernières semaines, de nombreuses rumeurs soutiennent la possibilité concrète d’un retour de l’iPod Touch, qui pourrait arriver en septembre aux côtés des nouveaux iPhone 2019.

Ce ne sont évidemment que des rumeurs qui ne trouvent actuellement aucun fondement mais, comme nous le savons maintenant, la machine à rumeurs est devenue de plus en plus fiable au fil des ans. Il est évidemment trop tôt pour savoir réellement à quoi va ressembler le nouvel iPod Touch 7G, mais le célèbre spécialiste des fuites, Benjamin Geskin, a publié un nouveau concept très intéressant et plutôt crédible, dans la mesure où il reprend l’esthétique des derniers produits Apple.

iPod Touch 7 with 7-inch display | Concept What about iPod for gaming? 🤩🎮 with ProMotion (120Hz) Display and A12X/A13 Chip 💪🏻 pic.twitter.com/XCB0ip2741 — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 17 janvier 2019

Benjamin Geskin s’est également aventurer à donner quelques spécifications techniques possibles de cet éventuel iPod Touch 7G. Au-delà de la puce, qui, selon Geskin, pourrait être une A12X ou A13, il imagine que l’appareil pourrait être doté d’un écran de 7 pouces. Un iPod Touch de 7 pouces semble franchement un peu exagéré pour une prédiction, car l’appareil commencerait à atteindre une taille gigantesque, comme le montre l’image ci-dessous qui le compare à certains des derniers iPhone.

Selon ce concept, l’iPod Touch 7G adoptera un grand écran avec des bords fins et une encoche où logeraient les capteurs 3D nécessaires à la reconnaissance faciale Face ID. Précisons que ces images ne sont qu’un concept qui peut différer des choix d’Apple.

Il ne reste plus qu’à attendre de nouvelles rumeurs pour savoir si cet iPod Touch deviendra réalité.