Des iPhone USB-C pour 2019 et un possible iPod touch 7G

Pour ne pas déroger à sa règle, le site Macotakara a déniché de nouvelles informations concernent les plans d’Apple pour 2019. Tout d’abord, il semblerait que l’USB-C sera à l’ordre du jour sur les iPhone de 2019, à l’instar des nouveaux iPad Pro sortis quelques mois plus tôt. Apple aurait également un iPod touch 7G dans les cartons, selon des indiscrétions partagées au CES 2019 par certains fournisseurs.

L’USB-C pourrait en effet remplacer le port Lightning que l’on connait depuis le lancement de l’iPhone 5. Bien qu’Apple n’ait pas encore pris sa décision, elle ne l’exclut pas de ses plans pour les iPhone attendus cet automne. Rappelons que les iPad Pro 2018 et les MacBook Pro/Air sont équipés du port USB-C depuis 2 ans. En toute logique, la gamme iPhone devrait suivre les traces de ces derniers appareils, ne serait-ce que pour l’échange de données, pour ne parler que de ça.

Concernant l’iPod touch 7G, les informations sont plus que minces, aucune date n’est annoncée, et pas de détails non plus sur le possible design. Il semblerait évident de penser que le géant californien reprenne en partie les lignes esthétiques des derniers iPhone X/XS/R. Reste à savoir si l’iPod touch 7G sera équipé d’une encoche et donc du système TrueDepth pour Face ID et les fonctions liées à la photo/vidéo ou encore à la réalité augmentée.