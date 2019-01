Apple commande un film à Bill Murray et réalisé par Sofia Coppola

L’accord entre Apple et la société de production A24 donne ses premiers résultats, avec le début des travaux du premier film réalisé par Sofia Coppola. Le casting est également important.

Comme le rapporte Variety, le premier film produit par Apple et A24 sera réalisé par Sofia Coppola, réalisatrice connue (fille de Francis Ford Coppola) qui a déjà travaillé sur des films tels que ” The Virgin Suicides “, ” Lost in Translation “, ” Marie Antoinette “et ” The Bling Ring “.

Le film s’appelle “On the Rocks” et sera joué par Bill Murray et Rashida Jones. Il racontera l’histoire d’une jeune mère qui retrouve son père “playboy” dans une aventure dans les rues de New York. Les premières scènes seront tournées à partir du mois prochain.

Il ne s’agit que de l’une des dernières créations d’Apple pour son prochain service de contenu en continu original.