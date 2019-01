Apple annoncera les données du premier trimestre 2019 le 29 janvier

Apple a annoncé officiellement la date à laquelle les résultats du premier trimestre 2019 seront dévoilés.

Les données seront annoncées le 29 janvier 2019, avec un chiffre d’affaires prévu de 84 milliards de dollars et une marge brute de 38%. Tim Cook a informé les investisseurs de la nécessité de réviser à la baisse les estimations pour ce premier trimestre de la nouvelle année.

Tim Cook estime que la baisse des ventes est due, en plus du calendrier différent du lancement des nouveaux modèles d’iPhone, à la faiblesse économique des marchés émergents tels que la Chine. Le faible nombre de mises à jour de l’iPhone sur certains marchés a également eu une incidence sur les revenus en raison du nombre moins élevé de subventions accordées aux opérateurs téléphoniques et du programme de remplacement de la batterie peu coûteux et mis en place jusque fin 2018.

Nous rappelons également que dans les données qui seront divulguées, pour la première fois, des données sur le nombre d’unités vendues par périphérique unique seront omises, ce qui rendra l’estimation des périphériques vendus encore plus difficile. Il ne reste plus qu’à attendre le 29 janvier pour connaître exactement les revenus de l’entreprise.