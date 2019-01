Apple met en garde les investisseurs contre les faibles ventes d’iPhone

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a averti les investisseurs que les faibles ventes de l’iPhone pourraient se traduire par une réduction de plusieurs milliards de dollars de leurs revenus. La société a ajusté ses prévisions de revenus à 84 milliards de dollars, en baisse par rapport aux prévisions précédentes de 89/93 milliards de dollars.

Tim Cook a cité un certain nombre de facteurs qui ont créé les conditions de cette réduction des bénéfices. Ces facteurs incluent le lancement des échelons de la gamme iPhone XS par rapport au moins cher iPhone XR, la tension commerciale entre les États-Unis et la Chine, la baisse des ventes en Chine et la fin du programme de changement de batterie de l’iPhone pour “seulement” 29 $.

Cook a indiqué que le programme de changement de batterie de l’iPhone avait inévitablement ralenti les ventes du nouvel iPhone, de nombreux utilisateurs ayant préféré remplacer la batterie de leur appareil plutôt que d’en acheter un autre, mais selon Apple, c’était la bonne chose à faire envers ses clients.

Toutefois, Cook a également tenté de calmer la nervosité des investisseurs, citant le “record de revenus” escompté pour les services d’Apple, la croissance de l’Apple Watch et des AirPods et les revenus élevés obtenus par les nouveaux MacBook Air, Mac mini et les nouveaux iPad Pro.

Il a également annoncé qu’Apple lancerait des initiatives pour stimuler les ventes d’iPhone, en introduisant davantage de plans de financement et une aide accrue pour le transfert de données d’ancien vers de nouveaux téléphones.

« À la sortie d’un trimestre difficile, nous sommes convaincus, comme toujours, de la force fondamentale de notre entreprise. Nous gérons Apple à long terme et nous avons toujours utilisé les périodes d’adversité pour revoir notre approche, exploiter notre culture de flexibilité, d’adaptabilité et de créativité et, par conséquent, mieux émerger. »

Enfin, Cook a annoncé qu’Apple cesserait de déclarer les ventes d’unités iPhone, iPad et Mac, une annonce initialement effectuée par la société au cours du dernier trimestre.

Le PDG d’Apple a expliqué que, aux yeux d’Apple du moins, il y avait peu de raisons de déclarer des ventes unitaires en raison de la grande différence de prix entre les différents modèles d’iPhone. Cook a utilisé l’Apple Watch comme exemple, expliquant qu’Apple n’avait jamais déclaré de ventes unitaires en raison de variations de prix entre les différents modèles.