Téléchargez les fonds d’écran des nouveaux iPad Pro

Hier, Apple a dévoilé ses nouveaux iPad Pro, et on a découvert à cette occasion de nouveaux et jolis fonds d’écran. Si vous voulez les installer sur votre iPad ou même sur votre iPhone, nous avons mis en place les liens nécessaires pour arriver à vos fins.

Au total, ce sont pass moins de 8 niveaux fonds d’écran incluant 4 versions sombres et 4 autres plus clairs. Ainsi, vous aurez suffisamment de choix pour habiller votre iPad/iPhone.

Si vous voulez télécharger ces fonds d’écran, il suffit de suivre le lien sous chacune des images. Si vous consultez cet article depuis notre application Aphonote (dans le cas contraire, vous nous ferez plaisir en la téléchargeant), veuillez copier le lien de l’image et collez-le dans Safari (ou autre navigateur web) pour pouvoir l’enregistrer dans votre album photos. Et le tour est joué !!!

Télécharger

Télécharger

Télécharger

Télécharger

Télécharger

Télécharger

Télécharger

Télécharger