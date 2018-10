Voici le nouveau iPad Pro avec Face ID, USB-C et un nouveau design !

Apple poursuit sa keynote en présentant son nouveau iPad Pro. À l’ordre du jour, les nouveautés sont nombreuses : Face ID, USB-C, 1To de stockage, plus fin, plus léger, et ce n’est que le début !

Un nouveau Apple Pencil est également annonce, et bonne nouvelle, il est magnétique, ce qui permet de l’attacher à l’iPad Pro très simplement. De plus, il dispose de nouvelles options par gestuelles, permettant de changer, par exemple, d’outil lors d’un dessin. L’utilisateur pourra configurer les commandes en fonction de ses besoins. Plus clairement, il suffira de faire une ou plusieurs tapes pour y accéder. Autre bonne nouvelle, cet Apple Pencil 2 se recharge sans fil.

Le nouvel iPad Pro s’accompagne aussi d’un nouveau clavier Smart Keyboard Folio. Celui-ci semble plus simple à attacher à l’iPad. Pour info, les gestuelles seront identiques à celles des derniers iPhone, de manière à répondre à la suppression du bouton Home.

Voici les caractéristiques principales :

Écran LCD Liquide Retina de 11″ bord à bord ou de 12,9″

2388 x 1668 pixels

264 ppp

3,98 millions de pixels

15% d’épaisseur en moins

25% de volumes en moins

GPU : 2x plus rapide

4G Gigabit

Caméra 12MPX

Face ID – fonctionne dans n’importe quel sens

A12X Bionic gravé à 7nm

7 coeurs GPU

8 coeurs CPU

35% plus rapide (mono)

90% plus rapide (multi)

4 haut-parleurs

Bluetooth 5

eSIM

4Kp60

chargeur 18W

10h d’autonomie

Port USB-C pour gérer les écrans 5K

L’iPad Pro 2018 sera commercialisé à partir de 899 € pour le 11″ et 1 199 € pour le 12,9″, en gris sidéral et argent, en 64/256/512Go/1To. Il est déjà disponible en précommande, et dans le commerce le 7 novembre.

Les prix suivants concernent les modèles Wi-Fi. Il faut ajouter un peu plus de 150 € à chaque prix pour la version cellulaire.