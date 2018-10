iPad Pro 2018 : une image révèle de nouveaux détails avant la keynote

Bien que la keynote de demain apportera toutes les réponses à nos questions, la cinquième bêta d’iOS 12.1 a encore permis à 9to5Mac de découvrir une nouvelle image intéressante sur les prochains iPad Pro.

Plus précisément, il s’agit d’une icône conçue pour être utilisée dans le widget de la batterie, représentant un iPad Pro aux coins plus arrondis que les modèles actuels. Elle confirme également la suppression du bouton Home et l’absence de l’encoche qui aurait pu être utilisée pour loger les capteurs du système TrueDepth. Ce dernier permet à Apple de remplacer Touch ID par la reconnaissance faciale Face ID.

Cette icône met également un autre aspect intéressant, celui de la taille des bords qui n’est pas sans rappeler celle de récents iPhone. On notera que le bouton de mise en veille, utile aussi à la capture d’écran, sera toujours placé sur le haut de l’iPad, et non sur le côté comme le bouton latéral des iPhone X/XS/Max /XR.

La keynote aura lieu demain à 15h en direct du Howard Gilman Opera House à Brooklyn, à New York. Nous devrions assister à une grande refonte de l’iPad Pro. Apple devrait également présenter de nouveaux MacBook, et peut-être plus encore, selon les derniers bruits de couloir.