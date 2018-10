L’ancien responsable de la sécurité de Facebook : « Apple est hypocrite en parlant de vie privée en Chine »

Après le discours de Tim Cook à la conférence sur la protection de la vie privée à Bruxelles, où le PDG d’Apple a répété que, pour Apple, la protection des données à caractère personnel est considérée comme un droit fondamental pour l’utilisateur, l’ancien responsable de la sécurité de Facebook a critiqué la politique de confidentialité que la société met en œuvre en Chine.

Alex Stamos, expert en sécurité et administrateur de Facebook depuis 2015, a écrit un article sur Twitter dans lequel il exprimait toutes ses préoccupations quant à la manière dont Apple gère la protection de la vie privée en Chine.

À Bruxelles, Tim Cook a rendu hommage au RGPD et déclaré qu’une législation similaire visant à protéger la vie privée des utilisateurs devrait également être appliquée aux États-Unis. Stamos conteste précisément cette attitude de Tim Cook, qui défend publiquement la vie privée et accuse les États-Unis de ne pas disposer d’une réglementation adéquate en la matière, mais qui se comporte en privé de manière totalement différente en ce qui concerne les relations avec la Chine.

À titre d’exemple, Stamos a cité le blocage sur l’App Store des applications VPN en Chine, en plus de la décision de transférer les données iCloud des utilisateurs chinois sur des serveurs appartenant au gouvernement : « Apple utilise le DRM avec du matériel racine pour empêcher les utilisateurs chinois d’installer des applications de messagerie VPN et E2E, ce qui éviterait la censure et la surveillance généralisées du gouvernement. Apple a également transféré les données iCloud des utilisateurs chinois à une joint-venture contrôlée par le gouvernement chinois et dont les impacts sont encore trop flous. »

En référence aux critiques formulées par Cook contre Google et Facebook, qui font des données personnelles des utilisateurs leur affaire, Stamos a écrit qu’il ne souhaitait pas que les médias créent une campagne de condamnation qui ignore tous les citoyens chinois, comme s’ils étaient moins méritants de la protection de leur vie privée, tout simplement parce que le PDG est prêt à faire de mauvais modèles commerciaux des principaux concurrents.

En fin de compte, Stamos demande à Apple d’expliquer le fonctionnement d’iCloud en Chine et de cesser de créer de dangereux précédents quant à la manière dont sa société, et plus encore, soutient le Parti communiste chinois sans faire de critiques.