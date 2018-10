Petit coup d’œil sur l’iPad Pro 2018 avant son annonce officielle [Concept]

En attendant qu’Apple officialise son nouvel iPad Pro le 30 octobre, Victor Kádár, designer industriel hongrois, a imaginé à quoi il pourrait bien ressembler. Pour ce nouveau concept, il s’est appuyé sur les récentes fuites de la tablette.

À première vue, l’iPad Pro 2018 aura droit à un nouveau design avec des bords plus tranchants que jamais, à l’image de l’iPhone 5, plutôt qu’à des bords arrondis comme c’est le cas ces dernières années. Par ailleurs, la gamme 2018 sera également muni du système TrueDepth, nécessaire à la reconnaissance faciale Face ID, ce qui signifie la fin du bouton Home avec Touch ID.

Et comment passer à côté de ce magnifique écran bord à bord. Ici, Victor prend en effet soin de se baser sur les rumeurs les plus fiables en présentant un iPad Pro avec des bords plus fins par rapport aux précédentes générations. En revanche, ces bords seraient suffisamment larges pour accueillir les capteurs 3D en façade, sans pour autant créer une encoche comme sur les iPhone X/XS/Max/XR.

Pour finir, il n’est pas exclu que le port Lightning soit abandonné au profit d’un port USB-C, notamment pour pouvoir brancher un écran externe 4K. Rendez-vous le 30 octobre à 16h pour la keynote Apple, jour de toutes les vérités.