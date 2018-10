iPad Pro 12,9″ 2018 : Fuite de la prétendue coque conçue par UAG

D’après les rumeurs, Apple serait sur le point de lever le voile sur ses nouveaux iPad Pro à l’occasion d’une keynote spéciale organisée d’ici la fin octobre, voire début novembre.

En attendant, Mysmartprice a mis la main sur une image intéressante où l’on découvre une coque du célèbre accessoiriste UAG dédiée à l’iPad Pro 12,9″ de 2018. Le doute n’est pas permis, il s’agit bien d’un iPad encore jamais vu : pas de bouton Home et un écran avec des bords plus fins. L’absence de bouton Home/Touch ID vient renforcer l’idée que cet iPad Pro sera pourvu du système TrueDepth pour la reconnaissance faciale Face ID. Si c’est le cas, il est fort possible qu’il n’y ait pas d’encoche dans la mesure où Apple aurait assez de place pour loger les capteurs dans l’un des bords.

Et si l’on en croit le site, le nouvel iPad Pro 12,9″ pourrait être commercialisé à compter du 31 octobre prochain, aux prix de 66 000 Rs (soit environ 775 €). Bien évidemment, il faut prendre cela avec recul, tant qu’Apple n’a rien officialisé, mais disons que cela donne un ordre idée sur le possible prix de départ.

Craquerez-vous pour le futur iPad Pro, si ce design se confirme ?