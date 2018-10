🔥L’iPhone XR est disponible en pré-commande !

Le coup d’envoi est donné ! L’iPhone XR est maintenant disponible en pré-commande, avant sa sortie officielle prévue pour le 26 octobre, jour des premières livraisons.

Trois versions de stockages sont proposées :

64 Go à 855,28 €

128 Go à 917,68 €

256 Go à 1 027,68 €

Et au niveau couleurs, vous avez le choix entre le bleu, jaune, blanc, noir, corail, et rouge (PRODUCT)RED.

Bien qu’il soit disponible sur l’Apple Store en ligne, nous avons mis en place une liste de revendeurs officiels pour vous aider à trouver votre bonheur. Sachez qu’en utilisant nos liens affiliées vous participez grandement à la vie d’iPhonote, ce qui est évidemment très important si vous aimez un minimum noter travail. Nous vous invitons donc à les utiliser et à partager cet article le plus possible à votre entourage !

› Boulanger

› Fnac

› Rue du Commerce

› Darty

› Cdiscount

› Orange

› Sosh

› SFR

› Red by SFR

› Bouygues Telecom / B&YOU

› Free Mobile