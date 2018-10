Les iPhone XS, iPhone XS Max et iPhone XR disponibles dans d’autres pays dès le 26 octobre

Apple a annoncé que l’iPhone XS, l’iPhone XS Max et l’iPhone XR seront disponibles dans de nouveaux pays à compter du 26 octobre et du 2 novembre.

L’iPhone XR sera disponible en Israël à partir du 1er novembre et en Arménie, au Bhoutan, au Brunei, au Cambodge, en Géorgie, au Kazakhstan, en Corée du Sud, à Macao, aux Maldives, au Myanmar, en Ukraine et au Vietnam à partir du vendredi 2 novembre. Dans la plupart des pays, y compris en France, l’iPhone XR sera disponible à partir du 26 octobre. Les précommandes seront quant à elles lancées ce vendredi 19 octobre.

Les iPhone XS et XS Max seront disponibles à partir du 26 octobre également au Chili, en Colombie, en Malaisie et en Thaïlande et à partir du 2 novembre en Corée du Sud et dans 10 autres pays.