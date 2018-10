iPad Pro 2018 : même définition d’écran, plus fin, plus de prise jack, USB-C

À l’approche d’une possible keynote dédiée à l’iPad Pro 2018, les rumeurs deviennent de plus en plus insistantes, notamment celles à propos des caractéristiques de la prochaine tablette d’Apple.

Tout d’abord, Appsee, spécialisée dans l’analyse de données mobiles, a confirmé à MacRumors les références iPad8,1, iPad 8,2, iPad8,3, iPad 8,4, iPad 8,5 et iPad 8,8, déjà repérées par 9to5Mac quelques jours avant. Il s’agit des références des nouveaux iPad qu’Appsee a trouvé dans ses logs. La société confirme par ailleurs le nombre de pixels de 1 112 x 834 pour les références de iPad8,1 à iPad8,4 et de 1 336 x 1 024 pour celles de l’iPad 8,5 à iPad 8,8. Avec le @2x utilisé par Apple, on obtient 2 224 x 1 668 pixels et 2 732 x 2 048 pixels, soit les mêmes définitions d’écran que les iPad Pro 10,5 et 12,9 pouces.

La semaine dernière, des rendus 3D nous apprenaient que l’épaisseur de l’iPad Pro 2018 serait de 5,9 mm (contre 6,1 pour l’iPad Pro de 10,5″ actuel et 6,9″ pour l’iPad Pro de 12,9″ actuel) , chose qui a ensuite été confirmée sur Twitter par CoinCoin, connu pour avoir révélé les noms des trois nouveaux iPhone, la présence de la double SIM et leurs poids, avant leurs officialisation.

Les futurs iPad Pro devraient également être dépourvus de prise jack, mais auront droit à de l’USB-C, marquant aussi le fin du port Lightning, afin de pouvoir y connecter un écran externe 4K. Au niveau design, les iPad Pro 2018 devraient embraquer les mêmes tailles d’écrans mais dans un châssis plus petits, grâce à des bords plus fins, à l’instar des nouveaux iPhone. Le système TrueDepth pour Face ID devrait aussi être de la partie, ce qui signifie le retrait du bouton Home. En bref, le design sera identique aux iPhone X/XS/Max/XR, à la différence qu’il n’y aura pas d’encoche, puisque les capteurs 3D seront cachés dans l’un des bords.

Pour rappel, Apple est susceptible d’organiser un Special Event d’ici la fin octobre, ou début novembre. Nous verrons à ce moment là, si toutes les fuites seront confirmées…