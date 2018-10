iPad Pro 2018 : Face ID, port USB-C, écran bord à bord, suppression du bouton Home

Apple serait sur le point d’organiser un nouvel évènement, ce mois-ci, en vue de lever le voile sur les nouveaux iPad Pro 2018, et peut-être même de nouveaux Mac.

D’après les sources de 9to5Mac, les nouveaux iPad Pro auraient déjà été identifiés sous les noms de codes suivants : iPad8,1, iPad8,2, iPad8,5 et iPad8,6 pour les modèles Wi-Fi, et iPad8,3, iPad8,4 et iPad8,7 et iPad8,8 pour les versions cellulaires. Le site précise également que des tailles seront proposées pour chacun des modèles.

Côté design, la nouvelle gamme iPad Pro hériterait en plusieurs points du design des iPhone X/XS/XR. Tout d’abord, le bouton Home laisserait place au système TrueDepth nécessaire à la reconnaissance faciale Face ID, qui sur les iPad Pro 2018 fonctionnerait en mode paysage, bien que la configuration se ferait toujours en mode portrait. La bonne nouvelle est que l’encoche ne serait pas à l’ordre du jour dans la mesure où les bords seraient capables d’accueillir le système de capteurs 3D, quand bien même les bords seront plus fins que les précédentes générations.

Autre arrivée, celle du port USB-C lequel permettrait de transférer une vidéo 4K HDR sur un écran externe. 9to5Mac précise à ce sujet : « Pour permettre cette fonctionnalité, un nouveau panneau apparaîtra dans l’application des paramètres, permettant aux utilisateurs de contrôler la résolution, le HDR, la luminosité et d’autres paramètres pour les écrans externes connectés. »

Une nouvelle version de l’Apple Pencil est également attendue dans le but d’améliorer l’appairage. Apple aurait en effet dans l’idée de rendre la procédure aussi simple qu’avec les AirPods. Le fait d’approcher l’Apple Pencil suffirait à le coupler à l’iPad Pro. Reste à savoir si d’autres fonctions arriveront dans le même temps.

Pour finir, 9to5Mac croit savoir qu’un tout nouveau connecteur magnétique sera situé à l’arrière de l’iPad pour y connecter différents accessoires, tels qu’un nouveau clavier intelligent et d’autres accessoires tiers.

Nous verrons dans les prochains jours si cette keynote aura lieu, et si toutes ces nouveautés feront bel et bien partie de la gamme iPad Pro de 2018.