iPad Pro 2018 : voici les premières images 3D !

Dans les prochains jours, Apple pourrait officiellement annoncer l’arrivée d’un nouvel iPad Pro 2018, bien différent de la gamme actuelle. Un évènement spécial pourrait en effet se tenir avant la fin du mois d’octobre.

En attendant, Ben Geskin dévoile sur Twitter des rendus CAD du possible tout premier iPad Pro doté d’un écran bord à bord et dépourvu de bouton Home. La rumeur veut que ce dernier soit effectivement remplacé par la reconnaissance faciale Face ID.

Ces rendus 3D permettent de confirmer la présence du système TrueDepth et surtout qu’Apple serait parvenue à l’intégrer sans même avoir besoin de le cacher dans une encoche comme sur les derniers iPhone.

De plus, le design semble être quelque peu différent : les bords sont biseautés (et non arrondis) et la seule caméra arrière ressort légèrement du châssis. À ce sujet, précisons que le fichier CAD met en évidence une épaisseur de 5,85 mm, contre 6,1 mm pour l’actuel iPad Pro de 10,7″ et 6,9 mm sur la version de 12,9″. En clair, l’iPad Pro 2019 pourrait être plus fin d’environ 1 mm, d’où la protubérance de la caméra.

Nous verrons si la keynote iPad sera organisée fin octobre ou début novembre, sachant que l’iPhone XR sera officiellement lancé le 28 octobre prochain. Possible qu’Apple attende quelques jours avant d’annoncer de nouveaux appareils.

