ShotOniPhone : Apple met en avant les clichés pris avec l’iPhone XS

Apple propose une liste récapitulative des photos capturées avec le double objectif disponible sur les iPhone XS et iPhone XS Max.

Elle fait la promotion de nouvelles fonctionnalités telles que le Smart HDR, l’effet bokeh avancé en mode Portrait et la possibilité de modifier la profondeur de champ avec le contrôle de la profondeur. Les photos proviennent d’amateurs et de professionnels qui utilisent le hashtag #ShotOniPhone (ou #shotoniPhoneXS) sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Instagram.

Voici quelques-unes des images mises en évidence par Apple :

Officiellement lancé depuis le mois dernier, l’iPhone XS et l’iPhone XS Max intègrent un appareil photo avec des fonctionnalités avancées. La nouvelle fonctionnalité de contrôle de la profondeur vous permet notamment d’ajuster de manière dynamique la profondeur de champ à la fois dans l’aperçu en temps réel (bientôt avec iOS 12.1) et après la capture pour créer des portraits avec un fil sur l’arrière-plan. Le mode Portrait avec contrôle de la profondeur est également disponible sur l’appareil photo TrueDepth pour les selfies.

› 🔥Voici notre test complet de l’iPhone XS Max en version Or