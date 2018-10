Ventes record attendues pour l’Apple Watch Series 4

Les premiers jours de disponibilité de l’Apple Watch Series 4 ont montré que l’intérêt des utilisateurs était très élevé, augmentant au passage le délai de livraison de plusieurs semaines. Selon les analystes de Cascend Securities, ce sera le dernier trimestre de l’année pour confirmer le succès réel de ce modèle.

Les analystes affirment qu’Apple vendra 10 millions d’Apple Watch au cours du trimestre se terminant en décembre, un chiffre qui conduira Apple à empocher un total de 9 milliards de dollars d’ici fin 2018. C’est une preuve supplémentaire que la montre Apple est actuellement la seule smartwatch à enregistrer de bonnes ventes : « Les concurrents sur le marché de la smartwatch attendus pour la saison des vacances ne seront pas un problème pour Apple. Les clients qui appartiennent déjà à l’écosystème de l’entreprise choisiront l’Apple Watch. »

Les analystes confirment d’ailleurs que le grand succès de l’Apple Watch crée également des problèmes sur le marché de la montre classique : « L’augmentation du pouvoir de vente et des prix de l’Apple Watch absorbent de plus en plus de revenus discrétionnaires, ce qui signifie qu’il y a moins d’argent à dépenser sur des appareils similaires, y compris sur les montres traditionnelles. En payant plus pour ces produits technologiques jugés utiles et essentiels, le pouvoir d’achat des articles discrétionnaires est réduit. Et les montres classiques entrent dans cette catégorie. »

En bref, sous le sapin de Noël, il y aura de nombreuses Apple Watch…