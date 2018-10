Certains iPhone XS et XS Max ne se chargent pas lorsque l’écran est éteint

Plusieurs utilisateurs signalent un problème avec les nouveaux iPhone XS et iPhone XS Max. Ces derniers peuvent ne pas se recharger lorsque l’écran est éteint et que le câble Lightning est connecté. Pour commencer à la charge, vous devez tout d’abord « réveiller » l’écran et reconnecter le câble.

Le problème a été signalé sur divers forums de support, y compris celui d’Apple. Le même problème a été mis en évidence dans cette vidéo UnboxTherapy :

 

En pratique, le chargement de l’iPhone ne démarre pas si l’écran de l’appareil est éteint. Le problème se produit sur plusieurs nouveaux iPhone, comme le montre la vidéo ci-dessus. le seul moyen de commencer la recharger consiste à activer l’écran et, dans certains cas, il est également nécessaire de reconnecter le câble Lightning.

Le problème a également été confirmé par d’autres utilisateurs, mais il semble qu’il s’agisse seulement d’un bogue logiciel d’iOS 12. Certains utilisateurs, en fait, ont rencontré ce problème sur l’iPhone X et versions antérieures, ainsi que sur différents iPad avec la dernière mise à jour d’iOS.

Ce fait crédite l’hypothèse qu’il s’agit d’un bogue logiciel qui sera corrigé prochainement. Et vous, avez-vous remarqué des problèmes similaires ?