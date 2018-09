Drop Test : l’iPhone XS Max se mesure au Samsung Galaxy Note 9 [Vidéo]

Les iPhone XS et XS Max seraient dotés du « verre le plus résistant » jamais vu sur un iPhone, selon les propos d’Apple. Il est vrai que plusieurs tests de chute des iPhone, comme le X, ont déjà montré qu’ils résistaient plus longtemps comparés aux modèles plus anciens.

Cependant, une machine de tests est le seul moyen de supprimer autant que possible les nombreuses variables qui surviennent lors d’une chute de smartphone. C’est exactement ce que propose PhoneBuff dans sa nouvelle vidéo où se sont opposés l’iPhone XS Max et le Samsung Galaxy Note 9, tous deux équipés d’un verre Gorilla Glass 5.

 

Si l’iPhone XS Max s’est montré assez costaud, c’est au Note 9 que revient la victoire mais d’un seul point. Même si le verre Gorilla Glass 5 se veut très résistant, il n’en reste pas mois du verre. De fait, la meilleure façon d’éviter de sortir des centaines d’euros pour la réparation de votre iPhone est d’opter pour une coque de qualité et capable de le mettre à l’abri de ce genre de problème.

Si vous payez plus de 1000 € un iPhone XS Max (ou un autre modèle), vous pouvez alors sortir 20 € pour une protection digne de ce nom. Vous pouvez également ajouter un verre trempé, ça mange pas de pain.