Pourquoi les prix des iPhone sont-ils si élevés ?

Le patron d’Apple, Tim Cook, a déclaré que les nombreuses estimations de démontages d’iPhone ou de nomenclatures (BOM) n’avaient rien de comparable avec les coûts réels, sachant qu’elles n’incluaient pas les coûts de développement et d’assemblages.

Cependant, même si les coûts étaient de 30% supérieurs par rapport aux 390 $ estimés pour les composants et l’assemblage dans le cas de l’iPhone XS Max, Apple garde encore une belle marge. N’oublions pas que la firme de Cupertino a récemment été propulsée au statut de la société la plus riche du monde, après avoir dépassé la barre des 1000 milliards de dollars en capitalisation boursière.

Apple a adopté une stratégie assez différente de ses concurrents, comme les fabricants de smartphones Android qui sautent sur toutes les nouveautés pour les intégrer dans leurs modèles phares. Á Cupertino, le choix est plutôt d’attendre qu’une technologie arrive à maturité, fasse ses preuves et chute en prix, avant de la mettre en œuvre et lancer une production de masse. Cette stratégie lui a permis de maintenir constamment ses marges d’exploitation très élevées par rapport aux autres sociétés.

Toutefois, Apple est comme les autres acteurs du marché et se doit de suivre obligatoirement le rythme effréné de l’industrie mobile qui oblige les fabricants de téléphones à intégrer une quantité croissante de technologies complexes dans leurs téléphones, tant anciens que nouveaux, afin de rester compétitifs. C’est le cas avec le système TrueDepth utilisé pour Face ID sur les nouveaux iPhone, où encore les écrans OLED qui constituent une excellente technologie, mais sur laquelle Samsung dispose encore d’un quasi-monopole et peut tripler les prix des dalles.

Les données de nomenclature de IHS Markit excluent les coûts de R&D, marketing, logistique et d’administration.

Celles-ci ont poussé les estimations de la nomenclature des iPhone à un niveau toujours plus élevé, comme vous pouvez le voir sur le graphique, et, par conséquent, le prix des produits Apple pour l’utilisateur final. Ceci est probablement valable pour tous les autres fabricants de smartphones à 800 $ et plus qui ont fait grimper les prix des téléphone au cours des deux dernières années.