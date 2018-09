iPhone XS : l’A12 Bionic est très puissant mais certains Benchmarks ne fonctionnent pas

Durant la keynote, Apple a déclaré que les nouveaux iPhone XS/Max étaient extrêmement puissants et surpassaient les performances du précédent iPhone X. Mais est-ce vrai ?

Que chaque année qui passe l’iPhone soit plus toujours puissant que les versions précédentes, c’est un fait et une constante maintenant. Plus que toute autre chose, nous devons comprendre comment, en termes numériques, cet écart technique est calculé et, surtout, comment cela se traduit pour l’expérience utilisateur. La société Cupertino affirme que le nouveau SoC A12 Bionic est 15% plus rapide que le précédent A11 et consomme 40% moins d’énergie. Le GPU est quant à lui jusqu’à 50% plus puissant que les modèles précédents.

Le slogan habituel qui se démarque à chaque présentation d’un nouveau smartphone fabriqué à Cupertino est : « le meilleur iPhone de tous les temps ». Quelle est la véracité de cette phrase ? Les données mentionnées au début sont-elles confirmées dans la pratique ?

Macworld, qui a pris les deux iPhones XS et XS Max et les a mis sous la torture de Geekbench 4 et 3DMark, a essayé de nous donner une réponse.

À partir de Geekbench 4, le test effectué montre qu’en moyenne les performances des deux XS 2018 – par rapport à l’iPhone X – sont 13 % supérieures alors que, comme déjà mentionné, Apple affirme que ses données atteignent 15%. En ce qui concerne le GPU, Apple revendique une augmentation de la performance de 50% alors que les tests ont révélé que le chiffre correct est plus proche de 40%.

Passons maintenant à 3DMark Sling Shot. Nous sommes confrontés à un problème : les performances sont incroyablement identiques à celles de l’iPhone X ! Où les 50% de plus annoncés par Apple sont-ils liés à l’augmentation des performances ? Macworld expose sa théorie en affirmant que le test n’a probablement pas affecté tout le matériel, mais que les performances d’iOS sont limitées en ne libérant pas toute la puissance disponible. Évidemment, nous ne pouvons pas le savoir, mais il est clair que quelque chose a mal tourné.

Enfin, on se souvient que tous les tests de Macworld ont été faits plus d’une fois, en utilisant le mode avion et bien sûr sans autres applications en mémoire. En plus de cela, les différences entre l’iPhone XS et XS Max sont très limitées si ce n’est pour la batterie qui est 20% de plus grosse sur le XS Max.