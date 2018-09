L’iPad prend la première place de la satisfaction client

Comme très régulièrement, les produits d’Apple sont bien placés dans le spectre des prix, les cotes de satisfaction sont plutôt élevées pour l’iPhone et l’Apple Watch. Mais selon un nouveau rapport de l’indice de satisfaction de la clientèle américaine, l’iPad et le Mac n’ont pas le même niveau.

Dans une enquête menée sur les ordinateurs portables, de bureau et les tablettes, il ressort que les iPad et Mac atteignent un niveau de satisfaction moyen de 83/100. Bien que ce chiffre soit nettement inférieur à celui obtenu par l’Apple Watch et l’iPhone, il représente toujours la première place dans la catégorie. Samsung, qui occupe la deuxième place, a obtenu une note globale de 82 pour ses tablettes et ses ordinateurs portables. Tout comme le score d’Apple, ce résultat est exactement le même que celui obtenu l’année dernière par les produits de la société. Cependant, Apple n’est plus le seul concurrent de Samsung. En fait, le géant sud-coréen pourrait bientôt être dépassé par Amazon, qui se trouve aussi à la deuxième position de ce sondage.

L’année dernière, les tablettes Fire du détaillant en ligne ont atteint un taux de satisfaction de 79. Cependant, les diverses améliorations apportées à la gamme au cours de l’année écoulée ont apparemment fait grimper considérablement les niveaux de satisfaction et pourraient permettre à Amazon de remporter la couronne.

Toutes les marques considérées ont été les plus satisfaisantes pour leurs ordinateurs de bureau avec un score moyen de 83. Les tablettes ont ensuite suivi en deuxième position avec un score moyen de 80 et les ordinateurs portables qui n’ont atteint que 75 sur 100.